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  3. Monaco 92 – 78 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Monaco 92 – 78 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

THY Euroleague’in 27. haftasın maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine 92- 78 yenildi. Sarı lacivertli takım bu sezon 11. mağlubiyetini aldı.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Monaco: Thomas 14, James 10, Motiejunas 18, Ouattara 2, Westermann 8, Diallo 24, Hall 6, Lee 2, Andusic, Motum 8

Fenerbahçe Beko: Pierre 10, Booker 5, İsmet Akpınar 8, Guduric 18, Floyd, Barthel 10, De Colo 19, Şehmus Hazer 6, Polonara 2, Starks

1. periyot: 19-20

Devre: 55-33

3. periyot: 75-55

Maç sonucu: 92-78

Sarı-lacivertli takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 14. kez salondan galibiyetle ayrıldı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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