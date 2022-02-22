Monaco 92 – 78 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu
THY Euroleague’in 27. haftasın maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine 92- 78 yenildi. Sarı lacivertli takım bu sezon 11. mağlubiyetini aldı.
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)
Monaco: Thomas 14, James 10, Motiejunas 18, Ouattara 2, Westermann 8, Diallo 24, Hall 6, Lee 2, Andusic, Motum 8
Fenerbahçe Beko: Pierre 10, Booker 5, İsmet Akpınar 8, Guduric 18, Floyd, Barthel 10, De Colo 19, Şehmus Hazer 6, Polonara 2, Starks
1. periyot: 19-20
Devre: 55-33
3. periyot: 75-55
Maç sonucu: 92-78
Sarı-lacivertli takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 14. kez salondan galibiyetle ayrıldı.