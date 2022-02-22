Monaco – Fenerbahçe Beko kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Maccabi Playtika karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco – Fenerbahçe Beko maçı 25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Monaco'da, Salle Gaston Medecin Stadyumu'nda oynanacak.

MONACO – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco – Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.