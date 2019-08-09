Monaco Lyon maçı hangi kanalda | Monaco Lyon maçı canlı izleme linki

İki dev futbol takımı Monaco Lyon karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 1. Maç Günü ekranlarda olacak. Kullanıcılar Monaco Lyon maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Monaco Lyon maçı canlı izleme linki var mı?

Monaco Lyon maçı hangi kanalda

Monaco - Lyon, Fransa Ligue 1 maçı 09 08 2019 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:45. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Monaco Lyon maçı canlı izleme linki

İki dev futbol takımı Monaco Lyon karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 1. Maç Günü ekranlarda olacak. Kullanıcılar Monaco Lyon maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Monaco Lyon maçı canlı izleme linki var mı?

Monaco-Lyon Maçı 09 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Monaco ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. 21:45'de başlayacak.

Monaco ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 Maçı Louis II Stadyumu, Monaco'da oynanacak.