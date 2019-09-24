Monaco Nice maçı hangi kanalda | Monaco Nice maçı canlı izleme linki FRANSA: Lig 1 - 7. Maç Günü kapsamında Monaco Nice maçı oynanacak. Spor severler ise Monaco Nice maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Monaco Nice maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

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İki takım Monaco Nice maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 7. Maç Günü ekranlarda olacak. Kullanıcılar Monaco Nice maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Monaco Nice var mı? İşte cevabı... Monaco Nice maçı hangi kanalda Monaco - Nice, Fransa Ligue 1 maçı 24 09 2019 günü Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00 Monaco ile Nice arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak. Monaco Nice maçı canlı izleme linki Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Fransa Ligue 1 Maçı Louis II Stadı, Monaco'da oynanacak. Etiketler : monaco, nice, maçı hangi kanalda, Canlı izle



