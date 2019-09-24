Monaco Nice maçı hangi kanalda | Monaco Nice maçı canlı izleme linki
FRANSA: Lig 1 - 7. Maç Günü kapsamında Monaco Nice maçı oynanacak. Spor severler ise Monaco Nice maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Monaco Nice maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
İki takım Monaco Nice maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 7. Maç Günü ekranlarda olacak.
Kullanıcılar Monaco Nice maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Monaco Nice var mı? İşte cevabı...
Monaco Nice maçı hangi kanalda
Monaco - Nice, Fransa Ligue 1 maçı 24 09 2019 günü Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00
Monaco ile Nice arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Monaco Nice maçı canlı izleme linki
Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Fransa Ligue 1 Maçı Louis II Stadı, Monaco'da oynanacak.
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