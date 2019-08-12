Monaco, Onyekuru'yu kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco, Everton'dan Henry Onyekuru ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, kendisini 5 yıllığına Monaco'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya katılan 22 yaşındaki yıldız, geçen sezon Galatasaray'da 44 resmi maçta forma giymiş ve 16 gol, 6 asist ile oynamıştı.

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DHA