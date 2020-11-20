Monaco - Paris Saint-Germain (PSG) maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com ve Nesine.com canlı izle

Liglere verilen milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. Cuma gününün en çok beklenen maçı Monaco ile Paris Saint Germain arasında oynanacak. Milli ara öncesi, iki takımda ligde son maçını kazandı. PSG, 10 maçta 24 puana ulaştı ve liderliği elinde bulunduruyor. Monaco ise 10 maçta 17 puana ulaştı ve 6. sırada yerini aldı. İki takımın arasında oynanan son maçı, PSG 4-1 deplasmanda kazanmıştı. Peki, Monaco - Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şifresiz mi? İşte detaylar...

MONACO - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geliyor. Stade Louis II'de oynanacak mücadele, bu akşam saat 23.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Monaco - PSG maçını da kesintisiz bir şekilde yayınlayacak. Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Misli.com ve Nesine.com uygulamaları üzerinden Monaco - PSG maçını saatler 23'ü gösterdiğinde naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

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MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ