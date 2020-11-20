Monaco - Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şifresiz mi?
Liglere verilen aranın ardından Fransa Ligue 1'de heyecan yeniden başlıyor. Ligue 1'in lideri Paris Saint Germain, Monaco ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği ve araştırdığı Monaco - PSG maçının detaylarını haberimizde verdik. Peki, Monaco - Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Liglere verilen milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. Cuma gününün en çok beklenen maçı Monaco ile Paris Saint Germain arasında oynanacak. Milli ara öncesi, iki takımda ligde son maçını kazandı. PSG, 10 maçta 24 puana ulaştı ve liderliği elinde bulunduruyor. Monaco ise 10 maçta 17 puana ulaştı ve 6. sırada yerini aldı. İki takımın arasında oynanan son maçı, PSG 4-1 deplasmanda kazanmıştı. Peki, Monaco - Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şifresiz mi? İşte detaylar...
MONACO - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geliyor. Stade Louis II'de oynanacak mücadele, bu akşam saat 23.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Monaco - PSG maçını da kesintisiz bir şekilde yayınlayacak. Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Misli.com ve Nesine.com uygulamaları üzerinden Monaco - PSG maçını saatler 23'ü gösterdiğinde naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
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MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- PSG'yi yedi maçtır mağlup edemeyen Monaco (2B 5M), Ligue 1 tarihinde rakibine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.
- Monaco'ya konuk olduğu son beş Ligue 1 maçının dördünü kazanan PSG (1M), daha önceki 39 karşılaşmada sadece üç galibiyet alabilmişti (13B 23M).
- Ligue 1'de oynadığı son dört deplasman maçını da gol yemeden kazanan PSG, tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Ligue 1'de çektiği son iki isabetli şutta fileleri havalandıramayan Wissam Ben Yedder, Monaco formasıyla üst üste üç isabetli şutunu gole çeviremediği bir seri yaşamadı (44 isabetli şut, 24 gol).
- Bu sezon Ligue 1'de en fazla golde pay sahibi olan isim, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappé (7 gol & 4 asist).