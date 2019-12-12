Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında Almanya'da Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Mönchengladbach - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.

Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Mehmet Topal, Epureanu, Ponck, Caiçara, Visca, Elia, İrfan Can, Crivelli, Aleksic

MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.