Monde Mpambaniso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monde Mpambaniso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monde Mpambaniso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monde Mpambaniso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monde Mpambaniso 2 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monde Mpambaniso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Monde Mpambaniso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Monde Mpambaniso'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Monde Mpambaniso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Monde Mpambaniso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Monde Mpambaniso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monde Mpambaniso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında Tshakhuma

1 Ağustos 2018 yılında Polokwane City

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Monde Mpambaniso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monde Mpambaniso şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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