Mondli Mpoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mondli Mpoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mondli Mpoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mondli Mpoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mondli Mpoto 24 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mondli Mpoto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mondli Mpoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 19 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mondli Mpoto'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mondli Mpoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mondli Mpoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mondli Mpoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mondli Mpoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2017 yılında SuperSport Utd.

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2019 yılında Bloem. Celtic

Mondli Mpoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mondli Mpoto şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mondli Mpoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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