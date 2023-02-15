Monir Jelassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monir Jelassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Monir Jelassi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Monir Jelassi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Monir Jelassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monir Jelassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Monir Jelassi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monir Jelassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monir Jelassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monir Jelassi 25 Kasım 1999 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,Tunus uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monir Jelassi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Monir Jelassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Monir Jelassi'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Monir Jelassiboyu ve yaşı kaç

Monir Jelassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Monir Jelassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Monir Jelassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monir Jelassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sollentuna U19

8 Ocak 2018 yılında Sollentuna FK

15 Ocak 2021 yılında Brommapojkarna

Monir Jelassi kimdir

Monir Jelassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monir Jelassi şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bollstanäs SK, Sollentuna FK (-2017)

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Monir Jelassi nereli

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