Monnapule Saleng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monnapule Saleng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monnapule Saleng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monnapule Saleng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monnapule Saleng 13 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monnapule Saleng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Monnapule Saleng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Monnapule Saleng'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Monnapule Saleng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Monnapule Saleng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Monnapule Saleng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monnapule Saleng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FS Stars

5 Temmuz 2021 yılında Orlando Pirates

30 Temmuz 2021 yılında Swallows FC

30 Haziran 2022 yılında Orlando Pirates

Monnapule Saleng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monnapule Saleng şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Monnapule Saleng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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