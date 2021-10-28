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Monoton ne demek, TDK'ya göre Monoton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monoton kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Monoton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Monoton nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Monoton kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Monoton ne demek, TDK'ya göre Monoton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monoton ne demek? Monoton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monoton kelimesi. Peki monoton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monoton nedir, monoton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MONOTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monoton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Monoton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monoton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekdüze

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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