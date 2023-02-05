Mons Bassouamina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mons Bassouamina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mons Bassouamina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mons Bassouamina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mons Bassouamina 28 Mayıs 1998 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mons Bassouamina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Mons Bassouamina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mons Bassouamina'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mons Bassouamina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mons Bassouamina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mons Bassouamina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mons Bassouamina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2018 yılında AS Nancy

31 Ocak 2019 yılında US Boulogne

30 Haziran 2019 yılında AS Nancy

5 Ağu 2021 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Mons Bassouamina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mons Bassouamina şuan Pau FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ESM Thillay Vaud'herland (2006-2008)AAS Sarcelles (2010-2013)AS Nancy (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.