Monsef Bakrar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monsef Bakrar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monsef Bakrar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monsef Bakrar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monsef Bakrar 13 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monsef Bakrar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Monsef Bakrar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Monsef Bakrar'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Monsef Bakrar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Monsef Bakrar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Monsef Bakrar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monsef Bakrar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında ES Sétif

26 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Monsef Bakrar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monsef Bakrar şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Monsef Bakrar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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