Monsenyör ne demek, TDK'ya göre Monsenyör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monsenyör ne demek? Monsenyör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monsenyör kelimesi. Peki monsenyör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monsenyör nedir, monsenyör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MONSENYÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monsenyör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Monsenyör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monsenyör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyan prenslerine verilen unvan

- Hristiyanlıkta yüksek aşamalı din adamlarına verilen unvan

