Montader Madjed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Montader Madjed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Montader Madjed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Montader Madjed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Montader Madjed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Montader Madjed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Montader Madjed

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Montader Madjed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Montader Madjed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Montader Madjed 7 Nisan 2005 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç,Irak uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Montader Madjed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Montader Madjed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Montader Madjed'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 14 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Montader Madjedboyu ve yaşı kaç

Montader Madjed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Montader Madjed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Montader Madjed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Montader Madjed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

10 Ağu 2022 yılında Hammarby

11 Ağu 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Montader Madjed kimdir

Montader Madjed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Montader Madjed şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Östers IF (-2020), Varbergs BoIS (2021-2022)

Montader Madjed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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Montader Madjed nereli

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