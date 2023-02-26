Montari Kamaheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Montari Kamaheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Montari Kamaheni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Montari Kamaheni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Montari Kamaheni 1 Şubat 2000 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Montari Kamaheni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Montari Kamaheni'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Montari Kamaheni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Montari Kamaheni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Montari Kamaheni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Montari Kamaheni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2021 yılında Dreams FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

Montari Kamaheni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Montari Kamaheni şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Montari Kamaheni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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