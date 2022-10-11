Montör (Elektrikli Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Montör (Elektrikli Cihazlar) görev tanımı nedir, Montör (Elektrikli Cihazlar) ne iş yapar, Montör (Elektrikli Cihazlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Montör (Elektrikli Cihazlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montör (Elektrikli Cihazlar) Tanımı;

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Montör (Elektrikli Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Montör (Elektrikli Cihazlar) Maaşları

Montör (Elektrikli Cihazlar) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Montör (Elektrikli Cihazlar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Montör (Elektrikli Cihazlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.07

Meslek Adı :

Montör (Elektrikli Cihazlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik Makine ve teçhizatına ait mamul parçaları monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Montör (Elektrikli Cihazlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tornavida, pens veya diğer el aletleriyle mamul parçaları tespit etmek,

b) Tel irtibatlarını kontak bilezikleri ve lehim kullanarak yapmak,

c) Şemalara bakarak çalışabilmek,

d) Elektrik vantilatörleri, elektrikli ekmek kızartma makineleri, elektrik ütüleri ve elektrikli saatler gibi belirli tip makine ve teçhizat üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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