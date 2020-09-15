Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 3. maçlarının oynandığı haftada, ligin eski şampiyonlarından Montpellier, Lyon'u ağırlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler başaran Lyon, yarı finalde Bayern Münih'e elenmişti. Bu sezonda aynı başarıyı tekrarlamak ve ligdeki PSG ambargosuna son vermek isteyen Lyon, Montpellier karşısında da galip gelmek istiyor. Peki, Montpellier - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MONTPELLİER - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Montpellier ve Lyon arasında oynanacak Fransa Ligue 1 maçı, 15 Eylül Salı (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Montpellier'in sahası Stade de la Mosson'da oynanacak. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz görülecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Montpellier ve Lyon arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS'tan izlemek isteyen seyircilerin Digitürk üyeliğine başvurması gerekmekte. Ayrıca iki takım arasındaki karşılaşma, Nesine.com üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanacak.