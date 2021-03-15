Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

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Montserrat (Türkçede Sarp Dağ anlamına gelmektedir), Kuzey Amerika'da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı bir adadır. Montserrat'ın Başkenti? “Brades Estate [4]” şehri Montserrat'ın başkentidir. Montserrat'ın Para Birimi Nedir? “Doğu Karayip Doları” Montserrat'ın para birimidir. Montserrat'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Montserrat'ın telefon alan kodu : + 1664 Montserrat'ın Türkçe Ülke Telaffuzu Montserrat Montserrat'ın Türkçe Başkent Telaffuzu Brades Estate [4] Montserrat'ın İngilizce Ülke Telaffuzu Montserrat Montserrat'ın İngilizce Başkent Telaffuzu Brades Estate Montserrat'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir