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Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Montserrat'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Montserrat hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat (Türkçede Sarp Dağ anlamına gelmektedir), Kuzey Amerika'da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı bir adadır.

Montserrat'ın Başkenti?

“Brades Estate [4]” şehri Montserrat'ın başkentidir.

Montserrat'ın Para Birimi Nedir?

“Doğu Karayip Doları” Montserrat'ın para birimidir.

Montserrat'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Montserrat'ın telefon alan kodu : + 1664

Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Montserrat

Montserrat'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Brades Estate [4]

Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Montserrat

Montserrat'ın İngilizce Başkent Telaffuzu 

Brades Estate

Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

Montserrat'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Montserrat'ın Bayrağı Nasıldır?

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