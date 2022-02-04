Montür ne demek, TDK'ya göre Montür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Montür ne demek? Montür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi montür kelimesi. Peki montür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre montür nedir, montür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MONTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Montür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Montür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre montür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli takılarda taşın yerleştirildiği çerçeve

- Vazo, duvar saati, ayna vb. eşyayı korumak veya kullanışını kolaylaştırmak için yapılan metal, bronz, gümüş çerçeve veya örgü

