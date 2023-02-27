Moon Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moon Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moon Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moon Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moon Hwan Kim 1 Ağustos 1995 tarihinde Hwaseong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김문환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moon Hwan Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Route 1 Sports yapmaktadır. Moon Hwan Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Moon Hwan Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moon Hwan Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hwan._.ii/

Moon Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moon Hwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moon Hwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moon Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Chung-Ang Uni

4 Ocak 2017 yılında Busan IPark

12 Ocak 2021 yılında LAFC

18 Mart 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Moon Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moon Hwan Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moon Hwan Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suwon High School (2011-2013),Chung-Ang University (2014-2016)

Güney Kore takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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