Moonga Simba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moonga Simba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moonga Simba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moonga Simba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moonga Simba 8 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Moonga Aluta Simba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moonga Simba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Moonga Simba'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Moonga Simba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moonga Simba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moonga Simba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moonga Simba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Karlbergs BK

10 Şubat 2019 yılında Sandvikens IF

13 Ağustos 2020 yılında Västerås SK

18 Şubat 2021 yılında Brann

30 Mart 2022 yılında Värnamo

31 Aralık 2022 yılında Brann

Moonga Simba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moonga Simba şuan SK Brann takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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