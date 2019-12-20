Mor ekmek Edirne’de de üretilmeye başlandı

Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan "mor ekmek', Türkiye'de Malatya ve Ankara'dan sonra 3. olarak Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üretilmeye başlandı.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Uzunköprü'de başlandı.

"Öncelikle kendimiz tükettik"

Uzunköprü'de fırıncılık yapan Ahmet Ceyhan, beyaz ekmek yerine mor ekmeğin vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü dile getirdi.

Ahmet Ceyhan yaptığı açıklamada, "Mor ekmek önce Malatya'da üretildi daha sonra da Ankara da üretildi. Mor ekmek İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucu üretilmiş bir ekmek. Özellikle şeker hastalığını baskılamakta, yüksek tansiyon ve şekere bağlı diğer rahatsızlıkları baskılamakta çok önemlidir. Mor ekmeği biz de insanımıza faydalı olması için üretiyoruz. 15 gün denedik, kendimiz yedik tanıdıklarımıza yedirdik şeker hastalarına tavsiye ettik. Ondan sonraki süreçte bunu üretmeye karar verdik" dedi.

"Ekmeğe renk veren mormiks adındaki bitkisel ürünlerdir"

"Kırmızı ve mor renkli sebze ve meyvelerin renk veren kısımlarını ileri teknoloji ile ayrıştırıp mormiks adındaki ürünü bize veriyorlar. Biz de bu mormiks ile yüzde 65 tam buğday unu yüzde 35 beyaz un yüzde 6.5 da mormiks kullanarak bu ekmeği üretiyoruz" diyen Ceyhan, üretilen ekmekte kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi olmadığını ifade etti. Ceyhan, ekmeği taklitlerinden ayırmak için mor ekmeğin üzerine limon damlatıldıktan sonra pembe ve kırmızıya çalan bir renge dönüşeceğini ifade etti.

Mormiksin faydaları

Mormiksin faydalarını da sıralayan Yılmaz, "Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol-bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA