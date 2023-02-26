Mor Fadida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mor Fadida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mor Fadida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mor Fadida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mor Fadida 26 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מור פדידה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mor Fadida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mor Fadida'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mor Fadida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mor Fadida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mor Fadida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mor Fadida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H Rishon leZion

5 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2018 yılında Ramat haSharon

19 Ağustos 2018 yılında H. Kfar Shalem

27 Ağustos 2019 yılında SC Kfar Qasem

11 Şubat 2021 yılında Ness Ziona

Mor Fadida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mor Fadida şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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