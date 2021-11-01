Mor iç çamaşırıyla nefes kesici pozlar veren Rihanna hayal gücüne çok az şey bıraktı! Yeni Savage X Fenty serisini sergilemek için kamera karşısına geçip poz veren Rihanna mor iç çamaşarıyla adete nefes kesti.

1 6 Ünlü şarkıcı Rihanna, markası için yeni yatırımlara devam ediyor.