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  3. Mor iç çamaşırıyla nefes kesici pozlar veren Rihanna hayal gücüne çok az şey bıraktı!

Mor iç çamaşırıyla nefes kesici pozlar veren Rihanna hayal gücüne çok az şey bıraktı!

Yeni Savage X Fenty serisini sergilemek için kamera karşısına geçip poz veren Rihanna mor iç çamaşarıyla adete nefes kesti.

Mor iç çamaşırıyla nefes kesici pozlar veren Rihanna hayal gücüne çok az şey bıraktı! 116

Ünlü şarkıcı Rihanna, markası için yeni yatırımlara devam ediyor.