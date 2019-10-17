’Mor Yaşam’ projesi ile 85 kadın hükümlüye destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Mor Yaşam" projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına 2 yılda 889 adet hijyen paketi desteğinde bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak Türkiye'de bir ilk olan projeyi hayata geçirdik. Özellikle cezaevlerinde kalan kadınlara temizlik ve kişisel bakım anlamında destek olarak yanlarında olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında birçok yenilikçi ve dayanışmayı arttıran hizmetimizi vatandaşlarımız için hayata geçirdik. Mor Yaşam projesi ile de cezaevinde kalan kadınlarımızın yanında olmak, onlara dışarıdan bir umut olmak istedik. Temizlik ve kişisel bakım malzemeleri ile sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, çöp poşeti, bulaşık süngeri gibi ürünleri onlara ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA