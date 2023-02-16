Moraes Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moraes Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moraes Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moraes Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moraes Jr 3 Ekim 1997 tarihinde Goianira şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moraes Jr Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Moraes Jr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Moraes Jr'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moraes Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moraessjr/

Moraes Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moraes Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moraes Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moraes Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Bento (SP)

10 Ağu 2018 yılında Flamengo B

27 Ağu 2018 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2018 yılında Flamengo B

1 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

17 Temmuz 2020 yılında Mirassol-SP

26 Mayıs 2021 yılında Atlético-GO

28 Mayıs 2021 yılında Santos FC

17 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

24 Ocak 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Atlético-GO

Moraes Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moraes Jr şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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