Moraes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moraes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moraes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moraes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moraes 3 Ekim 1997 tarihinde Goianira şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moraes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Moraes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Moraes'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moraes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moraessjr/

Moraes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moraes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moraes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moraes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Bento (SP)

10 Ağu 2018 yılında Flamengo B

27 Ağu 2018 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2018 yılında Flamengo B

1 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

17 Temmuz 2020 yılında Mirassol-SP

26 Mayıs 2021 yılında Atlético-GO

28 Mayıs 2021 yılında Santos FC

17 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

24 Ocak 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Atlético-GO

Moraes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moraes şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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