Morales, Bolivya’da protestolara rağmen zaferini ilan etti

Bolivya'da gerekçe göstermeksizin durdurulan oy sayımının yüzde 98'inin tamamlanması sonrası mevcut Devlet Başkanı Evo Morales Başkanlık seçimlerini kazandığını duyurdu.

Bolivya'nın mevcut Devlet Başkanı Evo Morales, ülkede gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin çok tartışılan oy sayımının, yüzde 98'nin tamamlanmasının ardından seçimleri kazandığını duyurdu. Bolivya'da gerekçe göstermeksizin durdurulan oy sayımının yüzde 98'inin tamamlanması sonucu Başkanlık seçimini mevcut Devlet Başkanı Evo Morales kazandı. Devlet Başkanı seçimleri ilk turda kazanacak oy oranına ulaştıklarını iddia ederek kırsal kesimden gelecek oylara bakılmaksızın seçimi kazandığını açıkladı.

Oyların yüzde 48'ini aldığını iddia eden Morales, "Bu büyük bir zafer. Sayım henüz bitmedi. Farkı değiştirmeyecek oranlarda aşağı da inebiliriz, yükselebiliriz de ama iyimserim. Daha da yükseleceğiz. Kırsal kesimden oylar henüz tamamlanmadı" dedi.

Bolivya'da ikinci turun olmaması için bir adayın tek başına yüzde 40'ın üzerinde oy alması ve rakibine yüzde 10 ve üzerinde fark etmesi gerekiyor. Pazartesi günü yüzde 46'ya, yüzde 37'lik oy oranı Bolivya'da ikinci turu zorunlu kılmıştı. Aynı gün oyların yüzde 95'inin sayılmasından sonra sayım işleminin durdurulması ülkede krizi yol açmış protestolar gerçekleşmişti.

Kaynak: İHA