Moreno Broggio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Broggio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moreno Broggio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moreno Broggio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moreno Broggio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moreno Broggio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moreno Broggio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moreno Broggio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moreno Broggio 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moreno Broggio Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moreno Broggio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moreno Broggio'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moreno Broggioboyu ve yaşı kaç

Moreno Broggio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moreno Broggio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Moreno Broggio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moreno Broggio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MVV Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Lierse SK Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2020 yılında Sittard U21

1 Temmuz 2021 yılında Patro Eisden

Moreno Broggio kimdir

Moreno Broggio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moreno Broggio şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard de Liège (-2013), MVV Maastricht (2013-2014), Lierse SK (2014-2015), Club Brugge (2015-2017), KAA Gent (2017-2019)

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Moreno Broggio nereli

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