Morgan Boyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Boyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Boyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Boyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Boyes 22 Nisan 2001 tarihinde St Asaph şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Morgan Marc Boyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Boyes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Morgan Boyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Morgan Boyes'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Morgan Boyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morgan.boyes11/

Morgan Boyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Morgan Boyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morgan Boyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Boyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U23

12 Ağu 2020 yılında Fleetwood

2 Ocak 2021 yılında Liverpool U23

4 Ocak 2022 yılında Livingston FC

Morgan Boyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Boyes şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Morgan Boyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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