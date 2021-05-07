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  3. Morgan Brown Gerard Butler'ı öpücüklere boğdu!

Morgan Brown Gerard Butler'ı öpücüklere boğdu!

Gerard Butler önceki gün çalkantılı ilişki yaşadığı sevgilisi Morgan Brown ile Batı Hollywood'daki bir restoranda görüntülendi. Morgan'ın Butler'ın dişlerinin arsında kalan yemekleri temizledikten sonra öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Morgan Brown Gerard Butler'ı öpücüklere boğdu! 115

Dünyaca ünlü yıldız Gerard Butler, geçtiğimiz gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Morgan Brown ve bir grup arkadaşıyla birlikte öğle yemeği yedi.

 