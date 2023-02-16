Morgan Fassbender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Fassbender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morgan Fassbender kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Morgan Fassbender ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Morgan Fassbender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Fassbender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Fassbender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Fassbender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Fassbender 18 Ekim 1998 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Fassbender Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Morgan Fassbender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Morgan Fassbender'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morgan Fassbenderboyu ve yaşı kaç

Morgan Fassbender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morgan Fassbender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Morgan Fassbender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Fassbender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında St. Kickers U19

1 Ocak 2018 yılında SGV Freiberg

30 Ağu 2018 yılında FV Illertissen

28 Ocak 2019 yılında 1.Göppinger SV

1 Temmuz 2020 yılında Chemie Leipzig

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Morgan Fassbender kimdir

Morgan Fassbender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Fassbender şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Münster, SV Cannstatt, VfB Stuttgart, SGV Freiberg, SSV Ulm 1846 (-2015), Stuttgarter Kickers (2016-12/2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Morgan Fassbender nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Benedikt Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Kirsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benedikt Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Kirsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Talha Yunkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Yunkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Talha Yunkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Yunkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Cemal Kaymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cemal Kaymaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cemal Kaymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cemal Kaymaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları