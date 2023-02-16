Morgan Fassbender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Fassbender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Fassbender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Fassbender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Fassbender 18 Ekim 1998 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Fassbender Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Morgan Fassbender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Morgan Fassbender'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morgan Fassbender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morgan Fassbender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morgan Fassbender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Fassbender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında St. Kickers U19

1 Ocak 2018 yılında SGV Freiberg

30 Ağu 2018 yılında FV Illertissen

28 Ocak 2019 yılında 1.Göppinger SV

1 Temmuz 2020 yılında Chemie Leipzig

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Morgan Fassbender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Fassbender şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Münster, SV Cannstatt, VfB Stuttgart, SGV Freiberg, SSV Ulm 1846 (-2015), Stuttgarter Kickers (2016-12/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.