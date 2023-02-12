Morgyn Neill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgyn Neill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgyn Neill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgyn Neill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgyn Neill 10 Mart 1996 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgyn Neill Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morgyn Neill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Morgyn Neill'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Morgyn Neill Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Morgyn Neill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morgyn Neill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgyn Neill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC U20

9 Ocak 2015 yılında Ayr United

5 Mayıs 2015 yılında Motherwell FC U20

13 Temmuz 2015 yılında Livingston FC

12 Ocak 2017 yılında Stranraer

7 Mayıs 2017 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2017 yılında Stranraer

1 Temmuz 2018 yılında Stenhousemuir

1 Temmuz 2019 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2021 yılında Cove Rangers FC

Morgyn Neill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgyn Neill şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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