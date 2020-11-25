Morhipo indirim haftası başlıyor! Efsane Cuma ne zaman? Morhipo Efsane Cuma indirimleri

Morhipo efsane Cuma ne zaman? Tüm dünyada alışveriş çılgınlığına yeni bir renk getiren Black Friday için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi bu indirim fırsatından yararlanmak için sepetlerini doldururken Türkiye'nin en büyük internet alışverişi sitelerinden olan Morhipo'da bir çok üründe indirim yapıyor. Peki Black Friday nedir? Efsane Cuma nedir? Morhipo efsane Cuma ne zaman? İşte Morhipo'da indirime giren birbirinden kaliteli ürünler haberimizde...

MORHİPO EFSANE CUMA NE ZAMAN?

Bu yıl 27 Kasım Cuma 2020 gününe denk gelen Black Friday, Amerika’da her yıl, kasım ayının dördüncü Perşembe’sine denk gelen Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü sabahın erken saatlerinden başlayıp gece geç saatlere kadar devam eder. Bu muhteşem indirimler sadece 1 günlüktür. Efsane Cuma, alışveriş yapmak için yılın en doğru zamanıdır. Ama Türkiye’de çeşitli mağaza ve online satış yapan siteler Black Friday kampanyalarını kimi zaman bir haftaya yayabilir. Efsane Cuma yani Black Friday bir gün sürecek olmasına rağmen Morhipo, Morhipo Muhteşem İndirim Haftası ismiyle indirim dönemini efsane kampanyalarla bir haftaya yayacak. 20 Kasım’da başlayacak muhteşem indirimler 27 Kasım’a kadar devam edecek.

BLACK FRİDAY NEDİR?

İşletmelerin 1960’larda başlayan kriz nedeniyle dükkanlarını ayakta tutmak için büyük indirim yapmalarıyla ortaya çıkan Black Friday, adını 1961 yılında gazetelerde "Black Friday (Kara Cuma)" olarak bahsedilmesinden dolayı aldı. Bu manşetlerin sebebi ise; Philadelphia’da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve yaşanan zorluklar olmuştu. Black Friday, özellikle Amerika ve Kanada’da her yıl kutlanan Şükran Günü’nün ertesi sabahı başlayan, gece geç saatlere kadar devam eden ve tüm yıl boyunca hiç görülmemiş unutulmaz bir indirim festivali. Kozmetik, elektronik, aksesuar, tekstil, ev dekorasyonu ya da aklınıza gelen herhangi bir şeyi bu indirimden yarı yarıya almak için tüm yıl Efsane Cuma’yı bekleyebilirsiniz. Mağazalardan taşan kuyruklar, AVM’lerin önünde bekleyen kalabalıklar, ürün almak için kavga edenler ve üstüne bir de trafik, Black Friday’in bu ismi almasında önemli paya sahip. Son zamanlarda Türkiye’de de adını sık sık duymaya başladığımız Black Friday ya da Efsane Cuma, ülkemizde de muhteşem indirimlerle karşınıza çıkıyor.

Kara Cuma indirimleri olarak dilimize çevirebileceğimiz Black Friday, zamanında yaşanmış zorluklar ve izdihamların ardından bu isimde kalmıştır. Alışveriş yapmak ve muhteşem indirim fırsatlarını yakalamak için ideal bir dönem olan Black Friday indirimleriyle ilgili gelecek kampanyaları görmek için Özel İndirim Kulübü’nü ziyaret edebilirsiniz.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Black Friday’deki indirim günleri 2020 yılında çok geniş çapta olacak. Bu efsane indirim dönemini kaçırmak isteyecek marka yok. Haliyle birçok markada farklı oranlarda indirim uygulanacaktır. 23 – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında Morhipo’nun özel markaları olan People by Fabrika, D by Divarese, NGSTYLE ile Morhipo’da oldukça sevilen Koton, Ipekyol, Twist, NetWork, Beymen, Mavi gibi markaların da %90’a varan indirimlerini görebilirsiniz. Tabii ki indirim yapacak markalar bunlarla sınırlı değil. Markalar sayfamızı inceleyip sevdiğiniz firmaları belirleyip favori ürünlerinizi şimdiden seçebilirsiniz. Morhipo’da Black Sale adıyla duyurulacak indirimlerin en yoğun ve kazançlı olacağı gün ise Black Friday’e denk gelen Kasım ayının son Cuma günü yani 27 Kasım olacak. Kozmetik, giyim, ev dekorasyonu ve tekstili, elektronik, spor giyim, ayakkabı ve çantada sizi bekleyen yüzlerce marka ve binlerce ürün olduğunu, bu markalarda efsane indirimlerin %90’ı bulacağını unutmayın.

İşte bu yıl Morhipo'da indirime giren markalar ve indirim oranları şöyle;

BLACK FRİDAY'DE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER NELER?

Gerçekten süper bir indirim olur mu? Bu indirimden bana bir şey kalmaz! gibi düşünceleriniz varsa hemen aklınızdan silmenizi öneririz. Eğer planlı ve odaklanmış olursanız istediğiniz her şeyi almanız mümkün. Her yıl hemen hemen Kasım’ın son haftasına denk gelen Black Friday indirim günleri bu yıl 27 Kasım 2020 Cuma günü olacak. Bu büyük indirim dönemi ve efsane günler kış başlangıcına denk geldiği için kışlık ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Mont, kaban, palto, kazak, bot, çizme gibi pahalı kışlık ihtiyaçlarınızı bu muhteşem indirimle yarı yarıya alabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir türlü almaya kıyamadığınız çanta, hayalini kurduğunuz ayakkabı, gardırobunuza eklemek istediğiniz elbise, iş için ihtiyacınız olan takım elbiseler, bir türlü indirime girmeyen teknolojik ürünler, sevdiğinize hediye etmek için almak istediğiniz o hediye ve daha fazlası için Efsane Cuma paha biçilmez bir gün. Çünkü normalde ne kadar pahalıysa Black Friday indirimiyle aslında o kadar ucuz. O yüzden bu özel günde tercihlerinizi pahalı ürünlerden yana yaparak daha çok indirimden faydalanabilirsiniz.

EFSANE CUMA OLARAK BİLİNEN BLACK FRİDAY'DEN KARLI ÇIKMA AVANTAJLARI

Bu alışverişi avantaja çevirmek tamamen sizin elinizde! Black Friday indirimlerinde, alışverişi yarı yarıya yapma fırsatını yakalamak için sabırlı olmanız gerekiyor. Özellikle kışlık ürünleri değerinden daha hesaplı alabilmek Efsane Cuma indirimi kayda değer fırsatlar sunuyor. Kendinize mantıklı bir strateji belirleyerek bu alışverişin karlısı siz olabilirsiniz. Örneğin; sürekli kullandığınız parfüm, fondöten, gece-gündüz kremi, rimel, ruj gibi kozmetik ürünlerini Efsane Cuma günü depolayabilirsiniz. Bu ürünler paketi açılmadığı takdirde yıllarca saklanabilir. Doğum günü, yılbaşı ya da özel bir gün için hediylerinizi şimdiden alabilirsiniz. Zaten Black Friday ile birlikte kutlamalara hazırlık dönemi de açılır. Bu günleri önceden planlarsanız ve ne alacağınıza karar verirseniz durumu lehinize çevirebilirsiniz. Bir hediye fiyatına birkaç hediye alarak daha çok kişiyi mutlu edebilirsiniz. Black Friday gününü siyah renkle ya da Kara Cuma algısıyla bağdaştırmaktansa Efsane Kasım indirimlerini yakalamak için bir fırsat günü olarak görebilirsiniz.

BLACK FRİDAY GÜNÜ STOKLAR HIZLI TÜKENİR Mİ?

Ürünler biter diye korkmayın! Ürünler bitebilir ama birçok alternatif bulabilirsiniz. Black Friday’den alışveriş yapmayı planlıyorsanız mutlaka hazırlığa bir gün önceden başlayın. Hangi mağazadan ne istediğinize gidip bir gün önce karar verin. Eğer çalışmıyorsanız erkenden mağazaların kapılarına dayanın ya da internetten alışveriş yapacaksınız gece 00:00’dan itibaren sepetinizi doldurun. Bu muhteşem indirim için uykusuz kalmaya değeceğini sakın unutmayın.

BLACK FRİDAY HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ? ONLİNE DA OLACAK MI?

Endişelenmeyin Türkiye’de genellikle online mağazalarda da Efsane Cuma indirimleri oluyor, ayrıca Morhipo da Black Friday’e haftalar öncesinden hazırlanıyor. Online alışveriş yapacaksanız dikkat etmeniz gereken önemli bir kaç nokta var, o da şöyle; sepetinize attığınız ürünler sabaha kadar sizi yerinde beklemeyecek o yüzden sık sık sepetinizi yenilemeniz ve stokları kontrol etmeniz gerekecek. O çok istediğiniz ürünü riske atmak istemiyorsanız indirime girer girmez satın almanızı öneririz.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ NE KADAR OLUYOR?

Black Friday indirim oranlarını merak ediyorsanız; maalesef bu net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak geçmiş yıllara baktığınız zaman elektronikte yapılan indirimlerin kayda değer cinsten olduğunu göreceksiniz. Bütün sezon hiç indirim yapmayan, bunu bir marka politikası olarak gören markalar bile Efsane Cuma’yı es geçmeyip %20 -%30 gibi indirimlerle herkesi şaşırtıyor. Online alışverişin devi Morhipo, birçok marka, birçok ürün ve birçok alternatifle Black Friday’i büyük indirimlerle karşılıyor. Tüm yıl devam eden indirimlere ek, inanılmaz fırsatlar Black Friday’de karşınızda! Üstelik bu indirimler sadece 1 gün değil, 1 haftayı kapsayacak şekilde Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarda geçerli olacak. %50’den başlayan %90’a varan, hatta belki bu indirimlere ek sürprizler sizi bekliyor. Morhipo’da eviniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ve sevdikleriniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz birçok ürün Efsane Kasım’da Black Sale İndirim Haftası’nda sizi bekliyor.