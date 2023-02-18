Morice Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morice Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morice Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morice Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morice Abraham 13 Ağu 2003 tarihinde Nyamagana şehrinde doğmuştur. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Morice Michael Abraham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morice Abraham Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morice Abraham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Morice Abraham'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Morice Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morice Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morice Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morice Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2021 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

Morice Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morice Abraham şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Morice Abraham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tanzanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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