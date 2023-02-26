Moris Nusuyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moris Nusuyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moris Nusuyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moris Nusuyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moris Nusuyev 28 Haziran 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Нусуев Морис Шевальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moris Nusuyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moris Nusuyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moris Nusuyev'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moris Nusuyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moris Nusuyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moris Nusuyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moris Nusuyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında PAO U20

1 Temmuz 2018 yılında NK Celje U19

1 Ocak 2019 yılında ND Ilirija

1 Temmuz 2019 yılında WIT Georgia

1 Haziran 2020 yılında FC Merani

25 Şubat 2021 yılında Tambov

9 Temmuz 2021 yılında Kuban

13 Ağustos 2021 yılında Znamya Truda

24 Şubat 2022 yılında Kuban

1 Mart 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Merani

Moris Nusuyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moris Nusuyev şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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