Moris Valincic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moris Valincic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moris Valincic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moris Valincic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moris Valincic 17 Kasım 2002 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Moris Valinčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moris Valincic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Moris Valincic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Moris Valincic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Moris Valincic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moris Valincic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moris Valincic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moris Valincic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U17

2 Mart 2018 yılında NK Opatija U17

24 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

23 Ağustos 2021 yılında NK Neretvanac

7 Şubat 2022 yılında Siroki Brijeg

Moris Valincic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moris Valincic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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