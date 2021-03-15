Moritanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moritanya'nın Bayrağı Nasıldır?
Moritanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Moritanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Moritanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir.Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Fas tarafından ilhak edilen Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal oluşturmaktadır.
Moritanya'nın Başkenti?
“Nuakşot” şehri Moritanya'nın başkentidir.
Moritanya'nın Para Birimi Nedir?
“Ouguiya” Moritanya'nın para birimidir.
Moritanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Moritanya'nın telefon alan kodu : + 222
Moritanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Moritanya
Moritanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Nuakşot
Moritanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Mauritania
Moritanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Nouakchott
Moritanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Nouakchott - Nouakchott
Moritanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Mauritanie - Mūrītāniyā
Moritanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca - Arapça