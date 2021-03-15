Moritanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moritanya'nın Bayrağı Nasıldır?

Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir.Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Fas tarafından ilhak edilen Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal oluşturmaktadır.

Moritanya'nın Başkenti?

“Nuakşot” şehri Moritanya'nın başkentidir.

Moritanya'nın Para Birimi Nedir?

“Ouguiya” Moritanya'nın para birimidir.

Moritanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Moritanya'nın telefon alan kodu : + 222

Moritanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Moritanya

Moritanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Nuakşot

Moritanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Mauritania

Moritanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Nouakchott

Moritanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Nouakchott - Nouakchott

Moritanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Mauritanie - Mūrītāniyā

Moritanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca - Arapça

Moritanya'nın Bayrağı Nasıldır?