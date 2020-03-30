Moritanya'nın Kedai kenti Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

HARTUM (AA) - Moritanya'nın güneyinde Senegal sınırındaki Kedai kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Senegal'den gelen bir kişide virüse rastlanmasının ardından Kedai ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Şehrin tüm giriş çıkışları yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Hükümet ayrıca, gıda ürünleri satılan yerler dışında ülke genelinde tüm pazarlar ve ticaret merkezlerinin kapatılmasına karar verdi.

Vaka sayısının 5 olduğu Moritanya'da, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat engeli, kısmi sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, toplu faaliyetlerin ve şehirler arası yolcululuğun yasaklanması gibi önlemler de uygulanıyor.





Kaynak: AA