Moritanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moritanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir.Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Fas tarafından ilhak edilen Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal oluşturmaktadır.

Moritanya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Moritanya3461041 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 132. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00044 olduğu görülmektedir.

Moritanya'nın Müslüman Nüfus sayısı 3,261,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Moritanya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Moritanya'nın yüz ölçümü 1039933 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Moritanya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 1030700 km²

Moritanya'nın Haritadaki Yeri / Konumu