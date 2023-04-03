Moritz Ae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Ae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Ae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moritz Ae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moritz Ae 23 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moritz Ae Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Ae'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Moritz Ae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moritz Ae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Moritz Ae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moritz Ae şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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