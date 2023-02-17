Moritz Hischier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Hischier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Hischier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Hischier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Hischier 20 Nisan 1997 tarihinde Oberems VS şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Hischier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moritz Hischier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moritz Hischier'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Hischier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Hischier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Hischier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Hischier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Naters

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Breitenrain

1 Temmuz 2018 yılında FC Münsingen

1 Temmuz 2019 yılında FC Naters

1 Temmuz 2021 yılında FC Breitenrain

Moritz Hischier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Hischier şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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