Moritz Neumann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Neumann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Neumann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moritz Neumann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moritz Neumann 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Moritz Jonas Neumann şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moritz Neumann Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moritz Neumann'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moritz Neumann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moritz Neumann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2017 yılında SV Ibk. Alt.
1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U15
1 Şubat 2019 yılında Liefering Alt.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18
Moritz Neumann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moritz Neumann şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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