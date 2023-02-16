Moritz Onken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Onken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Onken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Onken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Onken 1 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Moritz Ben Onken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Onken Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moritz Onken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Onken'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Onken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Onken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Onken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Onken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2020 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Moritz Onken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Onken şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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