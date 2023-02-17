Moritz Oswald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Oswald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Oswald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Oswald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Oswald 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Oswald Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Moritz Oswald, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Oswald'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moritz Oswald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Oswald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Oswald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Oswald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Admira Altyapı

1 Mart 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2022 yılında Rapid Wien

Moritz Oswald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Oswald şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moritz Oswald Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Perchtoldsdorf (2008-)

Avusturya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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