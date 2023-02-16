Moritz Romling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Romling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Romling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Romling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Romling 30 Nisan 2001 tarihinde Witten şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Romling Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FG Sports GmbH yapmaktadır. Moritz Romling, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Romling'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Romling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Romling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Romling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Romling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FSV Witten Alt.

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2018 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2019 yılında Bochum

6 Ocak 2021 yılında Wuppertaler SV

14 Haziran 2021 yılında Bochum

15 Haziran 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Nisan 2022 yılında Bochum

15 Temmuz 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2023 yılında Bochum

Moritz Romling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Romling şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moritz Romling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Herbede (2006-2013), FSV Witten (2013-14), VfL Bochum (2014-2/2019)

Almanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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