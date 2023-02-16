Moritz Stoppelkamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Stoppelkamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moritz Stoppelkamp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moritz Stoppelkamp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moritz Stoppelkamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Stoppelkamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Stoppelkamp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Stoppelkamp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Stoppelkamp 11 Aralık 1986 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Stoppelkamp Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Moritz Stoppelkamp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 3 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Moritz Stoppelkamp'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Stoppelkamp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Stoppelinho

http://www.instagram.com/stoppelinho/

Moritz Stoppelkampboyu ve yaşı kaç

Moritz Stoppelkamp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Stoppelkamp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moritz Stoppelkamp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Stoppelkamp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2002 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2003 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2004 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2005 yılında RW Essen

31 Ağu 2006 yılında Rot-Weiß Erfurt

30 Haziran 2007 yılında RW Essen

1 Temmuz 2008 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2010 yılında Hannover

1 Temmuz 2012 yılında 1860 München

1 Temmuz 2014 yılında Paderborn

1 Temmuz 2016 yılında Karlsruhe

3 Temmuz 2017 yılında MSV Duisburg

Moritz Stoppelkamp kimdir

Moritz Stoppelkamp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Stoppelkamp şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktoria Buchholz (1990-1997), MSV Duisburg (1997-2002), Fortuna Düsseldorf (2002-2004), Rot-Weiss Essen (2004/2005)

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Moritz Stoppelkamp nereli

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